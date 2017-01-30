Украинский дипломат: Пока Крым аннексирован, международное право «остается разрушенным»

Посол Украины в Хорватии Александр Левченко считает, что Россия вернет Крым Украине, а мировое сообщество понимает, что аннексия полуострова «является главной проблемой». Об этом Левченко сообщил в интервью политическому еженедельнику Хорватии «7Dnevno», информирует официальный сайт украинского посольства.

«Крым является тем лакомым куском, которым Москва подавится. Она будет вынуждена вернуть его. Внимание мирового сообщества сейчас действительно сосредоточено на Донбассе, потому что там проливается кровь. Но и о Крыме никто не забывает. Более того, западные политические элиты прекрасно знают, что именно Крым является главной проблемой», – считает посол.

Левченко добавил, что международное сообщество не смирится с аннексией полуострова.

«Потому Крым Россия не только оккупировала, но и аннексировала, то есть провозгласила его частью своей территории. Это первая в истории Европы аннексия после времен Гитлера. Пока она продолжается, международное право и система безопасности Европы и мира остаются разрушенными. Никто не смирится с тем, чтобы бандитизм стал основным принципом межгосударственных отношений», – добавил он.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».