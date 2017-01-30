Курбединов обратился с заявлением в палаты адвокатов Крыма и России

Задержанный в аннексированном Крыму адвокат Эмиль Курбединов обратился с заявлением в Федеральную палату адвокатов России и адвокатскую палату Крыма. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил его адвокат Эдем Семедляев.

В своем заявлении Курбединов попросил у коллег учесть обстоятельства его задержания и ареста, усилить работу по защите прав адвокатов в России, а также выработать рекомендации для адвокатов, защищающих людей по политическим делам.

Курбединов называет действия, примененные к нему, грубым нарушением законодательства.

«Указанные действия государства расцениваю как способ давления на меня и запугивание. Все указанные мероприятия в отношении меня и моих коллег, родных и близких были проведены с грубейшими нарушениями закона», – говорится в заявлении.

Во вторник, 31 января, в Киеве пройдет акция в поддержку задержанного в аннексированном Крыму адвоката Эмиля Курбединова под названием «Беззащитные защитники». В акции примут участие общественные организации, представители Меджлиса крымскотатарского народа, адвокаты, активисты, представители международных правозащитных организаций и МИД Украины.

Адвокат Эмиль Курбединов был задержан в Бахчисарае 26 января, когда ехал на обыск к активисту Сейрану Салиеву для оказания юридической помощи. В этот же день Железнодорожный районный суд Симферополя, подконтрольный России, признал его виновным в нарушении статьи 20.3 КоАП России (Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) и арестовал на 10 суток. Поводом для этого стало то, что в 2013 году Курбединов разместил «Вконтакте» перепост про митинг «Хизб ут-Тахрир» в Симферополе.

Курбединов является одним из ведущих крымских адвокатов, специализирующихся на политических делах. Он сам и его коллеги расценивают арест, как грубое препятствование его адвокатской деятельности.