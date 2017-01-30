В Правозащитном центре «Мемориал» потребовали прекратить преследование Курбединова

В российском правозащитном центре «Мемориал» потребовали немедленно прекратить преследование крымского адвоката Эмиля Курбединова «под надуманным предлогом противодействия экстремизму». Об этом говорится в обращении, размещенном на сайте организации.

«Правозащитный Центр «Мемориал» требует немедленно прекратить преследование Эмиля Курбединова под надуманным предлогом противодействия экстремизму. На деле имеет место недопустимое давление спецслужб на адвоката, высказывавшего критические оценки ситуации с правами человека в Крыму, и воспрепятствование в осуществлении его профессиональной деятельности», – говорится в обращении.

Ранее правозащитная организация Amnesty International призвала немедленно освободить адвоката Эмиля Курбединова, которого 26 января в аннексированном Россией Крыму приговорили к 10 суткам административного ареста.

Во вторник, 31 января, в Киеве пройдет акция в поддержку задержанного в аннексированном Крыму адвоката Эмиля Курбединова под названием «Беззащитные защитники». В акции примут участие общественные организации, представители Меджлиса крымскотатарского народа, адвокаты, активисты, представители международных правозащитных организаций и МИД Украины.

Адвокат Эмиль Курбединов был задержан в Бахчисарае 26 января, когда ехал на обыск к активисту Сейрану Салиеву для оказания юридической помощи. В этот же день Железнодорожный районный суд Симферополя, подконтрольный России, признал его виновным в нарушении статьи 20.3 КоАП России (Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) и арестовал на 10 суток. Поводом для этого стало то, что в 2013 году Курбединов разместил «Вконтакте» перепост про митинг «Хизб ут-Тахрир» в Симферополе.

Курбединов является одним из ведущих крымских адвокатов, специализирующихся на политических делах. Он сам и его коллеги расценивают арест, как грубое препятствование его адвокатской деятельности.