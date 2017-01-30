Рассмотрение вопроса передачи объектов Херсонеса церкви приостановлено – эксперт

Рассмотрение вопроса передачи церкви некоторых объектов, расположенных на территории заповедника «Херсонес Таврический», временно приостановлено. Об этом в комментарии Крым.Реалии сообщила ученый секретарь музея Наталья Гинькут.

«Они (Симферопольская и Крымская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата – КР) подали не полный комплект документов, из-за этого получились различные трения. Так что вопрос (передачи нескольких объектов заповедника церкви – КР) пока остался за бортом», – отметила Гинькут.

Ранее украинский археолог Вячеслав Баранов заявил о необходимости внесения заповедника «Херсонес Таврический» в список памятников ЮНЕСКО, которые находятся под угрозой.

Накануне Московский патриархат в лице протоиерея Сергия Халюты выдвинул претензии на 24 объекта музея-заповедника «Херсонес Таврический». По словам директора «Херсонеса» Светланы Мельниковой, передача в пользование церкви объектов заповедника «нанесет ему большой вред».

Заповедник «Херсонес Таврический» вместе с его хорой на Гераклейском полуострове входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, однако с 2014 года мониторинг сохранности музея-заповедника со стороны организации не проводится, поскольку она не признает аннексию Крыма Россией.