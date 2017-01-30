Глава ОБСЕ обеспокоен нарушением режима прекращения огня в зоне АТО

Глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Австрии Себастян Курц обеспокоен нарушением режима прекращения огня на Донбассе. Об этом он написал в своем Twitter.

Он отметил, что стороны должны в полной мере соблюдать режим прекращения огня в соответствии с Минскими соглашениями.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель признала, что режим прекращения огня на Донбассе не действует.

Осенью прошлого года руководители государств «нормандского формата» – Украины, Германии, Франции и России – договорились, что главы МИД этих стран должны подготовить «дорожную карту», которая согласовала бы эту последовательность выполнения пунктов всех трех главных минских сделок: Минского протокола от 5 сентября 2014 года, Минского меморандума от 19 сентября 2014 года и Минского комплекса мероприятий от 12 февраля 2015 года. Руководители МИД во время заседания в «нормандском формате» не пришли к согласию при обсуждении «дорожной карты».

Киев, среди прочего, настаивает на том, что политические вопросы невозможно выполнять до решения вопросов безопасности. Москва же заявляет, что требует от Украины быстрого прогресса по политическим аспектам минских соглашений – таких как местные выборы на этой территории и «амнистия» боевиков, – еще до решения безопасности и гуманитарных вопросов.

После российской аннексии Крыма на Донбассе продолжается вооруженный конфликт. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться российские «добровольцы».