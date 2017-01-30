В Севастополе ожидают допфинансирование из России на 2,8 миллиарда рублей

В 2017 году в аннексированном Севастополе ожидают получить от органов исполнительной власти России субсидии на сумму 2,8 миллиарда рублей. Об этом 30 января заявил директор Департамента экономики российского правительства Севастополя Элимдар Ахтемов, сообщает пресс-служба ведомства.

«В 2017 году от федеральных органов исполнительной власти планируются субсидии на общую сумму в 2,8 млрд рублей. Это дополнительное финансирование, средства не учитываются в федеральной целевой программе «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года». В соответствии с постановлением правительства России федеральные органы власти до 1 марта должны заключить соглашения о предоставлении субсидий регионам», – сказал Ахтемов.

Он добавил, отметили в пресс-службе, что в Севастополе распорядителями субсидий станут департаменты городского хозяйства, транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, здравоохранения, образования, сельского хозяйства, экономики, а также Департамент общественных коммуникаций.

«Одна из самых крупных субсидий – 1,9 млрд рублей – поступит по линии Министерства энергетики России на компенсацию межтарифной разницы по электроснабжению. Кроме того, 400 млн рублей выделит Министерство транспорта России на реконструкцию дорог», – заявил чиновник.

Ранее подконтрольный Кремлю глава Севастополя Дмитрий Овсянников заявил, что в 2017 году на дорожное строительство в городе зарезервировали 3,6 млрд рублей.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».