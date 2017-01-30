Полозов: Разрешение суда на допрос адвоката противоречит закону

Российский адвокат Николай Полозов заявил, что ожидает отмены постановления подконтрольного Кремлю Киевского районного суда Симферополя о даче разрешения следователю на допрос адвоката. Об этом сам Полозов рассказал в комментарии Крым.Реалии.

«Я ожидаю отмены постановления Киевского районного суда, поскольку данное решение противоречит российским законам. Вместе с тем, на примере этой апелляционной жалобы мы сможем посмотреть, насколько зависима крымская судебная система от «желаний» силовых органов», – заявил Полозов.

Адвокат утверждает, что даже если постановление суда оставят в силе, будет подана кассационная жалоба в Верховный Суд России.

«Также прохождение этой апелляционной инстанции открывает возможности для обращения в Европейский суд по правам человека, где точно дадут независимую оценку действиям крымских судей и следователей», – отметил Полозов.

Адвокат также проинформировал, что направил в Киевский районный суд Симферополя жалобу на «незаконные действия следователя ФСБ», а также заявление в адрес российского омбудсмена Татьяны Москальковой.

Утром, 30 января, сообщалось, что Верховный суд аннексированного Крыма рассмотрит апелляционную жалобу российского адвоката Николая Полозова. Заседание состоится 14 февраля.

27 января Полозов подал заявления «по факту незаконных действий российского ФСБ» в Федеральную палату адвокатов (ФПА) и Адвокатскую палату Москвы.

Шестеро сотрудников ФСБ России 25 января задержали Полозова возле гостиницы в Симферополе на улице Серова и увезли его на допрос. Сам адвокат квалифицирует задержание, как похищение и призывает адвокатское сообщество отреагировать на подобные действия.

В отношении адвоката Николая Полозова в Крыму 20 декабря возобновили уголовное дело. Основной целью таких действий российской правоохранительной системы в Крыму правозащитники считают желание отстранить Полозова от защиты в «деле Ильми Умерова».

После аннексии Крыма Россией, крымские татары не признали российскую власть на территории полуострова, что вызвало существенное давление со стороны нынешних властей Крыма и российских силовых ведомств. Мировое сообщество выступает в защиту прав человека в Крыму, от России требуют обеспечения прав и свобод на территории полуострова.

В Крыму продолжается ряд судебных разбирательств, проходят обыски в домах и задержания представителей крымскотатарского народа. Такие действия российских властей в Крыму правозащитники называют «политически мотивированными».