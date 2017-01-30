В Польше раскрыли имена надзирателей концлагеря Освенцим

Институт национальной памяти Польши 30 января опубликовал данные примерно о 10 тысячах надзирателей нацистского лагеря смерти Освенцим (Аушвиц-Биркенау). Об этом сообщает PolskieRadio.

База данных доступна в интернете и включает в себя информацию об именах, фамилиях, дате и месте рождения надзирателей, а также – при наличии – их фотографии, материалы о судебных процессах, которые проводились против бывших надзирателей после Второй мировой войны. Руководство института подчеркивает, что это самая масштабная общедоступная база данных о персонале лагеря смерти в истории.

Впоследствии, отметили в издании, будут опубликованы данные о надзирателях и других нацистских лагерей, располагавшихся на территории оккупированной Польши во время войны.

По оценкам, в лагере Освенцим были убиты до полутора миллионов человек, большинство из них – евреи.