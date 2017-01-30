Обвиняемых в «деле Хизб ут-Тахрир» внесли в список террористов и экстремистов России

Российская служба финансового мониторинга внесла находящихся под следствием крымчан, обвиняемых в связях с запрещенной в Россией организацией «Хизб ут-Тахрир», в перечень террористов и экстремистов, несмотря на то, что суд еще не вынес им приговоры. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

По информации правозащитников, таким образом, в России в очередной раз нарушен один из основополагающих принципов правосудия – презумпция невиновности.

«Эмир-Усейн Куку в этом списке значится под номером 3415, Муслим Алиев – 468, Арсен Джеппаров – 2294, Руслан Зейтулаев – 2608, Рустем Исмаилов – 2884, Юрий Примов – 4893, Ферат Сайфуллаев – 5176, Айдер Салединов – 5199, Рефат Алимов – 524, Инвер Бекиров – 1231, Зеври Абсеитов – 196, Рустем Абильтаров – 188, Энвер Мамутов – 3994, Ремзи Меметов – 4135, Вадим Сирук – 5362, Теймур Абдуллаев – 110, Узеир Абдуллаев – 111», – проинформировали правозащитники.

Попадание в данный перечень предполагает наложение запрета на проведение финансовых операций.

Дочь заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова Айше 30 декабря 2016 года сообщила, что ее отца включили в перечень террористов и экстремистов, размещенный на сайте российской Федеральной службы по финансовому мониторингу. Там он числится под номером 5826.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».