В Крыму заявили о завершении работ по увеличению мощности «КрымТЭЦ»

Энергетики предприятия «КрымТЭЦ» заявили о завершении работ по увеличению мощности на симферопольской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) до 86 МВт, сообщает пресс-служба «КрымТЭЦ».

«АО «КРЫМТЭЦ» завершила процедуру увеличения установленной электрической мощности Симферопольской ТЭЦ с 68 до 86МВт. Увеличение мощности достигнуто благодаря проведенной модернизации турбоагрегатов №1 и №2 типа Т-34/55-90, введенных в эксплуатацию еще в 1958 и 1959 годах соответственно», – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что максимальная мощность, которую может получить ТЭЦ на данный момент, – 102 МВт.

3 января 2017 года подконтрольная Кремлю министр топлива и энергетики Крыма Светлана Бородулина заявила, что генерирующие мощности «КрымТЭЦ» будут реконструированы и увеличены с нынешних 160 МВт до 400 МВт.

По ее словам, реконструкция генерирующих мощностей «КрымТЭЦ» является одной из приоритетных задач министерства на следующий год.

Строительство двух тепловых электростанций в Симферополе и Севастополе по 470 МВт ведется в рамках российской целевой программы «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года». Ввод в эксплуатацию первых блоков тепловых электростанций был запланирован на сентябрь 2017 года, вторых – в 2018 году.

27 декабря 2016 года в Крыму заявили о завершении работы по присоединению газотранспортной системы полуострова к соседней России, крымская система закольцевалась с российской.

Строительство магистрального газопровода Кубань-Крым было завершено раньше планируемого срока. Общая протяженность сухопутной части газопровода диаметром 720 миллиметров составляет 341 км, из них 16 км проложены по дну Керченского пролива. Газопровод в состоянии обеспечить прокачку 2,1 млрд кубометров газа, а при повышении давления – до 4 млрд кубометров ежегодно. Магистраль сможет полностью обеспечить потребности полуострова в природном газе и выполнить программу газификации населенных пунктов.