В Симферополе заявили о монтаже 900 тонн металлоконструкций для нового терминала аэропорта

Подконтрольное Кремлю Министерство имущественных и земельных отношений Крыма сообщает о монтаже более 900 тонн металлоконструкций на строительной площадке нового терминала аэропорта «Симферополь».

«В соответствии с графиком выполнения работ по строительству нового терминала аэропорта «Симферополь», на сегодняшний день смонтировано 930 тонн металлоконструкций из запланированного объема в 4200 тонн, продолжается монтаж уникальных криволинейных колонн высотой до 35 метров», – говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Также, как отметили в ведомстве, продолжаются работы по возведению железобетонных конструкций первого и второго этажей здания терминала, на сегодняшний день уже выполнено более 40% работ.

В мае 2016 года российское правительство расширило список субсидируемых авиамаршрутов, добавив в него крымское направление. Срок действия льгот был рассчитан до 30 ноября 2016 года.

После аннексии полуострова Россией в марте 2014 года крымские аэропорты были закрыты решением правительства Украины. Любые полеты туда и оттуда являются нарушением законов Украины и международных правил, и поэтому авиакомпании могут быть подвергнуты международным санкциям со стороны Украины и Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

На данный момент авиаполеты в Крым осуществляют лишь российские авиакомпании.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».