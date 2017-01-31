Общая сумма задолженности по заработной плате 22 севастопольских предприятий составляет около 48 млн рублей Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю правительства Севастополя.

В частности, отметили в ведомстве, на сегодняшний день в списке «должников» четыре государственные предприятия, общая сумма их задолженности составила 12 млн рублей.

«Необходимо принимать дополнительные меры по ликвидации накопленных долгов по зарплате. Руководители органов исполнительной власти, у которых есть подведомственные предприятия-должники, обязаны добиться нормализации их финансово-хозяйственной деятельности. Если нужны кадровые решения по руководителям – принимайте. Иначе получается «замкнутый круг»: только задолженность погасили – она снова появилась. К 6 февраля представить данные о принимаемых мерах и сроках погашения задолженностей», – дал поручение российский глава Севастополя Дмитрий Овсянников.

На сегодняшний день, цитирует пресс-служба директора Департамента труда и социальной защиты правительства Севастополя Станислава Борисенко, общая сумма задолженности по заработной плате 22 севастопольских предприятий составила около 48 млн рублей.

«Основной объем задолженности по зарплате образовался на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. В общей сложности это 34 млн 846 тыс. рублей. Самый крупный должник – ФГУП «771 завод средств связи» Министерства обороны. Долг предприятия – 21,2 млн рублей», – сказал Станислав Борисенко.

В Севастополе уровень безработных горожан в декабре вырос до 20 тысяч человек. По словам подконтрольного Кремлю главы департамента экономики Севастополя Элимдара Ахтемова, средняя зарплата на полуострове ниже на 10-12 тысяч рублей, чем в соседней России.

В ноябре 2016 года российские власти открыто заявили, что не собираются помогать безработным. Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин предложил собирать с неработающих трудоспособных граждан по 20 тысяч рублей в год. А председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сократить медицинскую помощь неработающим гражданам, которые не платят налоги.