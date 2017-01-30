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Новости

В Крыму провели профилактическую акцию «Безопасный лед»

Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

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В акватории Симферопольского водохранилища 30 января специалисты подконтрольного Кремлю Центра Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) провели профилактический рейд в рамках акции «Безопасный лед». Об этом сообщили в пресс-службе российского МВД в Крыму.

«Специалисты провели с рыбаками разъяснительную беседу, рассказав гражданам об угрозе, которая скрывается за ровным и гладким льдом: ведь только на первый взгляд он кажется крепким. Мягкий климат полуострова и непродолжительность морозов не позволяют образоваться льду такой толщины, которая выдержит вес человека. А это значит, что выход на лед неизбежно приводит к чрезвычайным происшествиям», – говорится в сообщении пресс-службы.

Как отметили в ведомстве, рыбакам разъяснили, как определять безопасную толщину льда и показали основные приемы спасения человека, провалившегося под лед. Рыбакам также раздали листовки, на которых изображены основы безопасности на льду и первая помощь пострадавшему.

Ранее сообщалось о рекордном урожае устриц и мидий, который собрали рыбоводные хозяйства аннексированного Крымского полуострова за девять месяцев 2016 года.

Подконтрольный Кремлю Керченский городской суд оштрафовал местного предпринимателя на 15 миллионов рублей якобы за незаконный вылов рыбы.

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