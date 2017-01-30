Порошенко прервал визит в Германию из-за ситуации в Авдеевке

Президент Украины Петр Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации, сложившейся в Авдеевке Донецкой области: сильных обстрелов совместных российско-сепаратистских сил. Об этом написал представитель президента Святослав Цеголко в своем Twitter.

Информацию подтвердил и заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев.

«В последнее время очень напряженная ситуация в Авдеевке. Есть информация, что в связи с обстрелами была разрушена критически важная инфраструктура города, что угрожает гуманитарной катастрофой. Президент Украины решил прервать свой визит в Берлин и срочно вернуться в Киев, чтобы координировать меры правительства по предотвращению гуманитарной катастрофы и поиску способов реагирования на обстрелы в районе Авдеевки», – сообщил Елисеев.

Глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Австрии Себастян Курц выразил обеспокоенность нарушением режима прекращения огня на Донбассе.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель признала, что режим прекращения огня на Донбассе не действует.

Осенью прошлого года руководители государств «нормандского формата» – Украины, Германии, Франции и России – договорились, что главы МИД этих стран должны подготовить «дорожную карту», которая согласовала бы эту последовательность выполнения пунктов всех трех главных минских сделок: Минского протокола от 5 сентября 2014 года, Минского меморандума от 19 сентября 2014 года и Минского комплекса мероприятий от 12 февраля 2015 года. Руководители МИД во время заседания в «нормандском формате» не пришли к согласию при обсуждении «дорожной карты».

Киев, среди прочего, настаивает на том, что политические вопросы невозможно выполнять до решения вопросов безопасности. Москва же заявляет, что требует от Украины быстрого прогресса по политическим аспектам минских соглашений – таких как местные выборы на этой территории и «амнистия» боевиков, – еще до решения безопасности и гуманитарных вопросов.

После российской аннексии Крыма на Донбассе продолжается вооруженный конфликт. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться российские «добровольцы».