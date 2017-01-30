Прокурор штата Вашингтон подаст иск против Трампа из-за миграционных ограничений

Генеральный прокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон намерен подать иск в федеральный суд против президента США Дональда Трампа, Министерства внутренней безопасности и чиновников президентской администрации из-за указа о миграционной политике. Об этом говорится на странице генеральной прокуратуры штата Вашингтон в Twitter.

Он требует признать неконституционными основные положения указа, согласно которому, в частности, гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением запрещается въезд в США.

По мнению Фергюсона, указ нарушает положение американской конституции о равенстве перед законом, праве на свободу вероисповедания, праве на справедливое судебное разбирательство и законы об иммиграции.

Президент США Дональд Трамп, ссылаясь на необходимость защищать США от «иностранных террористов», подписал 27 января 2017 года ряд указов об ограничениях на иммиграцию. В частности, мусульмане-граждане Сирии, Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана и Йемена на 90 дней теряют право въезда в США, и даже те из них, кто имеет «грин-карты».

Кроме этого, Трамп на 4 месяца прекратил действие американской программы принятия беженцев и из других стран, кроме упомянутых семи, и вдвое, до 50000, сократил число беженцев, которых США примут в этом году по всему миру.

Эти решения вызвали резкую критику не только правозащитников и гражданских активистов, но и правительств стран-союзниц США в Европе, не говоря о странах, которых касаются ограничения.