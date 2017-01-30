В Ялте прошел фестиваль памяти Владимира Высоцкого

27 и 28 января в клубе санатория имени Кирова в аннексированной Ялте состоялись концерты в рамках IV Международного фестиваля «В. Высоцкий. Сквозь время… Крым. Севастополь». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

По информации пресс-службы, в концерте приняли участие барды из Феодосии, Киева, Перми, Минска, Керчи и Ялты.

«Барды исполнили песни Владимира Высоцкого, Булата Окуджавы и других авторов, в том числе и на своих родных языках – русском, белорусском, украинском. Как отметили организаторы, главное в исполнении песен – не точное копирование голоса Высоцкого, а донести людям разных национальностей смысл творчества великого человека», – говорится в сообщении пресс-службы.

В конце декабря 2016 года сообщалось, что в Евпатории открыли мемориальную доску Владимиру Высоцкому. Доска размещена на улице Караимской, где 44 года назад проходили съемки фильма «Плохой хороший человек» по рассказу Антона Чехова «Дуэль». Одну из главных ролей в этом фильме сыграл Высоцкий.

Фильм с аналогичным названием был снят в Советском Союзе в 1935 году, однако, его сюжет отличается от новой картины.