Радио Крым.Реалии: Мост и трасса любой ценой. Строительство карьеров в Крыму

В утреннем эфире Радио Крым.Реалии говорят о строительстве карьеров по добыче щебня и стройматериалов в Крыму. В связи со стройкой Керченского моста и трассы Таврида на полуострове заявляют о нехватке стройматериалов, которые сложно доставлять в Крым через паромную переправу.

Подконтрольные России власти полуострова решили покрыть недостачу щебня и других материалов добычей ископаемых в Крыму. Чем грозит появление десятка новых карьеров? Что намерены делать крымчане, которые в скором времени могут оказаться по соседству с карьерами?

На эти вопросы ответят жители поселка Пожарское, президент Крымской академии наук, председатель крымской ассоциации «Экология и мир» Виктор Тарасенко, а также эколог из Севастополя Маргарита Литвиненко. Ведущий – Сергей Мокрушин.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 по киевскому времени (в 9:35 и 19:30 в Крыму) на частоте 549 килогерц и на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать по адресу: crimea.reality@gmail.com.