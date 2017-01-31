Активистка Яна Гончарова, которая следит за судьбой украинских политзаключенных в России, сообщила в Фейсбуке, что одного из них, Сергея Литвинова, этапировали из колонии в Ростовской области России, где он отбывал наказание.

По «последней информации», на которую без уточнений ссылается Гончарова, говорится об этапировании Литвинова в Магадан на севере России.

«В колонии подтвердили, сказав, что его вывезли «куда-то на север», – добавила активистка.

Ее информацию перепечатало российское интернет-издание «ОВД-инфо», которое следит за политическими преследованиями в России.

Данных об этом из других источников пока нет.

Сергея Литвинова, селянина из Луганщины задержали летом 2014 года в России, куда он приехал подлечиться в больнице. Его обвинили в причастности к массовым убийствам мирных жителей и изнасилований, которые он якобы совершил, находясь в составе добровольческого батальона «Днепр-1». Впоследствии, когда адвокаты и консульская служба Украины сумели доказать, что «погибших» мирных граждан никогда не существовало, Следственный комитет России был вынужден снять с Литвинова обвинения в военных преступлениях.

Литвинов требовал от российского государства официальных извинений за причиненный ему вред: экспертиза подтвердила, что он подвергался пыткам, а следствие фальсифицировало материалы дела о якобы военных преступлениях. Генеральная прокуратура России письменно извинилась перед Литвиновым в связи с делами, ранее возбужденными против него по статьям об убийстве и применении запрещенных средств и методов ведения войны. Ему решили выплатить в связи с этим возмещение в сумме 1000 рублей (чуть более 450 гривен).

Но украинца также обвинили в разбое. Следствие заявляло, что он вместе с двумя неизвестными украинскими военнослужащими совершил разбойное нападение и похитил два автомобиля у гражданина России, который живет в Луганской области Украины. Литвинов все обвинения отрицал и настаивал на том, что потерпевшего никогда не видел, участия в грабеже не принимал. Адвокаты подали документы, по которым одно из этих авто уже давно не принадлежит россиянину, а второе принадлежит человеку с таким же именем, но гражданину Украины. Также в судебном деле ни был подтвержден даже сам факт пребывания якобы пострадавшего россиянина в Луганской области во время, когда якобы случился приступ.

И все же суд в России приговорил Сергея Литвинова к 8,5 годам лишения свободы. Министерство иностранных дел Украины назвало приговор украинца исключительно политически мотивированным.