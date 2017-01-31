Доступность ссылки

logo-print
текст для поиска...
Новости

Трамп уволил главу Минюста, которая перед этим запретила защищать его указ об иммиграции

Салли Йейтс

Салли Йейтс

Смотреть комментарии

Президент США Дональд Трамп уволил 30 января исполняющую обязанности министра юстиции США Салли Йейтс, обвинив ее в «предательстве» и «слабости в вопросе нелегальной иммиграции». Трамп назначил на эту должность Дану Бенте, прокурора США в восточном округе штата Вирджиния.

Перед этим решением президента США исполняющая обязанности министра юстиции Салли Йейтс приказала работникам министерства не защищать указ президента Дональда Трампа против иммиграции в судах, где против них уже представлены или готовятся иски.

Как заявила Салли Йейтс на меморандуме работников, она не уверена, что указ о временном запрете въезда для мусульман-граждан семи преимущественно мусульманских стран законный.

«Пока я выполняю обязанности министра юстиции, Министерство юстиции не будет выступать с аргументами в защиту указа, если только я не убежусь, что это целесообразно», – говорится в меморандуме Йейтс, которая при администрации Барака Обамы была заместителем министра и по просьбе Дональда Трампа осталась временно возглавлять министерство, пока на посту министра юстиции не будет утвержден его выдвиженец. Этого ждут в ближайшие дни, так что решение Йейтс стало преимущественно символическим.

В США Министерство юстиции выполняет также некоторые функции, привычные в других государствах для генеральной прокуратуры, в частности, защищает позиции государства в судах. СМИ США отмечают, что пока не ясно, кто теперь будет защищать позиции Трампа в ряде ожидаемых судебных процессов против упомянутого указа в течение ближайших дней.

Recommended

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

Наверх
XS
SM
MD
LG