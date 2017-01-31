Трамп уволил главу Минюста, которая перед этим запретила защищать его указ об иммиграции

Президент США Дональд Трамп уволил 30 января исполняющую обязанности министра юстиции США Салли Йейтс, обвинив ее в «предательстве» и «слабости в вопросе нелегальной иммиграции». Трамп назначил на эту должность Дану Бенте, прокурора США в восточном округе штата Вирджиния.

Перед этим решением президента США исполняющая обязанности министра юстиции Салли Йейтс приказала работникам министерства не защищать указ президента Дональда Трампа против иммиграции в судах, где против них уже представлены или готовятся иски.

Как заявила Салли Йейтс на меморандуме работников, она не уверена, что указ о временном запрете въезда для мусульман-граждан семи преимущественно мусульманских стран законный.

«Пока я выполняю обязанности министра юстиции, Министерство юстиции не будет выступать с аргументами в защиту указа, если только я не убежусь, что это целесообразно», – говорится в меморандуме Йейтс, которая при администрации Барака Обамы была заместителем министра и по просьбе Дональда Трампа осталась временно возглавлять министерство, пока на посту министра юстиции не будет утвержден его выдвиженец. Этого ждут в ближайшие дни, так что решение Йейтс стало преимущественно символическим.

В США Министерство юстиции выполняет также некоторые функции, привычные в других государствах для генеральной прокуратуры, в частности, защищает позиции государства в судах. СМИ США отмечают, что пока не ясно, кто теперь будет защищать позиции Трампа в ряде ожидаемых судебных процессов против упомянутого указа в течение ближайших дней.