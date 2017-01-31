Компанию Ротенберга официально назначили подрядчиком строительства железной дороги к Керченскому мосту

Правительство России назначило компанию российского миллиардера Аркадия Ротенберга «Стройгазмонтаж» единственным исполнителем работ по строительству железнодорожных подходов к Керченскому мосту с крымской стороны. Соответствующее распоряжение размещено на сайте правительства.

«Определить ООО «Стройгазмонтаж» единственным исполнителем работ, закупку которых осуществляет Росжелдор, по разработке рабочей документации и выполнению строительно-монтажных работ по мероприятию «Строительство железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив»», – говорится в документе.

Как указывается в распоряжении правительства, полная готовность объекта намечена на 1 декабря 2019 года. Общая стоимость контракта составляет 16,95 млрд руб.

Компания Аркадия Ротенберга «Стройгазмонтаж» получила подряд на строительство моста через Керченский пролив в феврале 2015 года. Стоимость контракта составила более 228 миллиардов рублей.

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.

В начале июля инфоцентр «Крымский мост» сообщал, что общая стоимость строительства моста через Керченский пролив из России в Крым составит 227,92 млрд рублей в ценах соответствующих лет.

До этого сообщалось, что правительство России отложило начало временной эксплуатации железнодорожной части моста через Керченский пролив на год – с декабря 2018 на декабрь 2019 года.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после аннексии Крыма Россией.