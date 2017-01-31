Обстрел промзоны Авдеевки длился всю ночь – Жебривский

Обстрел промышленной зоны Авдеевки длился всю ночь, сообщил утром 31 января председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«По оперативной информации, снаряд попал в пятиэтажный жилой дом. На место выехали подразделения спасателей и все необходимые службы», – сообщил Жебривский в Фейсбуке.

«В 5:00 в результате обстрела жилого дома по улице Колосова ранен молодой человек, 1975 года рождения. Доставлен в больницу», – дополнил это сообщение начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский также сообщил о ситуации с теплоснабжением города.

«В теплосети поддерживается температура теплоносителя на уровне 35 градусов на входе, 29 – на выходе», – отметил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации

«В 6:00 до Авдеевки прибыли дополнительные подразделения ДСНС с необходимым оборудованием и материальным обеспечением. Прибыли также дополнительные подразделения национальной полиции и Нацгвардии. Также прибыли ремонтные службы облэнерго и облгазов. По состоянию на 7:00 в Авдеевке развернуто 7 пунктов обогрева населения. С 7 утра началась выдача горячего завтрака. Запасом питьевой воды город обеспечен», – указал Жебривский.

Ранее в понедельник в Авдеевке, что в последние дни находится под сильными обстрелами совместных российско-сепаратистских сил, сообщили об обесточивании Авдеевского коксохимического завода, из-за чего теперь город оказался без электричества, тепла и воды.

Из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке, граничащей с гуманитарной катастрофой, президент Украины Петр Порошенко прервал визит в Германию.

Сложная гуманитарная ситуация и в оккупированной Ясиноватой, напротив Авдеевки по ту сторону линии фронта. Из-за боевых действий на оккупированных территориях тоже погибают или получают ранения мирные жители.

Ожесточенные бои неподалеку Авдеевки, которая находится у линии контакта, вспыхнули рано утром в воскресенье. Стороны обвинили друг друга в причинении этих боев. После этого группировка «ДНР», признанная в Украине террористической, начала обстреливать и сам город. С тех пор обстрелы города практически не прекращаются уже второй день.