В Калуше похоронили мэра города, который установил в Симферополе памятник Шевченко

В Калуше Ивано-Франковской области похоронен многолетний мэр города Роман Сушко, который в 1997 году установил в Симферополе памятник Тарасу Шевченко. Об этом сообщает общественный деятель Евгений Гирнык в Фейсбуке.

«Мы отправили в последний раз неординарного человека, который на протяжении 16 лет творил историю Калуша и историю Украины в новейшее время. В историю Украины он вошел установлением в Симферополе памятника Тарасу Шевченко. Этот памятник до сих пор стоит на страже украинства в Крыму», – написал Гирнык.

Крымский журналист, руководитель Крым.Реалии Владимир Притула назвал памятник Шевченко в Симферополе визиткой этого города.

«В середине 90-х годов он (Роман Сушко – КР) подарил Симферополю и крымчанам бюст Тараса Шевченко. Установленный на средства горожан памятник теперь стал визитной карточкой Симферополя, символом украинского Крыма и несокрушимости украинского духа крымчан», – написал он в Фейсбуке.

Украинский общественный деятель, заместитель председателя организации «Народный Рух Украины», мэр Калуша Роман Сушко умер 26 января 2017 года в возрасте 66 лет.