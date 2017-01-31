Россияне будут разрабатывать недра Крыма, невзирая на протесты крымчан – эколог

У России остается все меньше денег на содержание аннексированного Крыма, поэтому она все настойчивее будет искать пути использования местных ресурсов, не обращая внимания на протесты местного населения. В частности, российские власти Крыма могут передать земли в федеральную собственность. Об этом в утреннем эфире Радио Крым.Реалии сообщила эколог из Севастополя Маргарита Литвиненко.

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«У нас (в Севастополе – КР) уже передали в федеральную собственность общежитие банковской академии. Теперь планируют передавать в федеральную собственность участки земли. И скорее всего, по такому же пути могут пойти российские власти, то есть, забрать землю в федеральную собственность. И тогда уже распоряжаются этой землей не люди, которые живутрядом с ней или на ней, а распоряжаются этой землей чиновники, которые находятся в Москве», – сказала Литвиненко.

Количество лицензий на разведку, оценку и разработку недр, выданных подконтрольным Кремлю Министерством экологии Крыма в этом году увеличилось. Раздача лицензий на полуострове сопровождаются протестами местных жителей.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».