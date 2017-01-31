Аксенов приехал на суд по «делу Чийгоза» – Полозов

На заседание по делу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза в подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма приехал назначенный глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в Фейсбук.

«В Верховном суде Крыма суета и суматоха – приехал Сергей Аксенов. Значит сегодня по делу Ахтема Чийгоза допрос свидетеля», – написал он.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

Крымский суд оставил Чийгоза под арестом до 8 апреля 2017 года.