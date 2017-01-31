Власти Севастополя заявляют об организации более 60 мероприятий ко «Дню народной воли»

В Севастополе в феврале запланировано более 60 мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества и так называемому «Дню народной воли», который ввели в аннексированном Крыму в связи с событиями «Крымской весны». Об этом сообщает подконтрольное Кремлю правительство Севастополя.

«В феврале мы отмечаем знаковую дату – третью годовщину «Русской весны». Это значимый и особо важный день для каждого севастопольца и патриота родного Отечества. Каждое запланированное мероприятие должно быть организовано ради людей – на высоком уровне», – сказал российский глава Севастополя Дмитрий Овсянников.

Как сообщается, правительство Севастополя организует показ документального фильма о событиях «Крымской весны» в учебных заведениях города, а также архивных видеоматериалов на городских экранах во время праздничного концерта на площади Нахимова 23 февраля.

Также ожидается большое количество спортивных игр, турниров и соревнований, выставок, конкурсов и торжественных собраний.

В 2015 году в Крыму был установлен «День народной воли» 23 февраля.

26 февраля перед зданием Верховной Рады Крыма прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».