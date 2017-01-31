В Севастополе предложили установить границу с Крымом по кадастровой карте Украины

Подконтрольный Кремлю заместитель председателя Заксобрания Севастополя Александр Кулагин предложил установить границу с аннексированным Крымом на основе кадастровой карты Украины. Такое предложение Кулагин выразил на аппаратном совещании в российском правительстве, сообщает Крыминформ.

«За основу должна быть взята кадастровая карта Украины. Это было исходным источником для определения границы между Республикой Крым и Севастополем. Сейчас кадастровая карта РФ отрезала от Севастополя 300 га», – заявил Кулагин, обращаясь к директору российского департамента архитектуры и градостроительства Александру Моложавенко.

В свою очередь у Моложавенко возникли вопросы к украинскому документу.

«У меня вопрос к квалификации этого документа. Анализ украинского кадастра говорит о том, что, несмотря на границу, участки, которые находятся в Севастополе, оформлены и стоят на кадастровом учете в Ялте», – пояснил он.

Он добавил, что 3 февраля 2016 года подконтрольное Кремлю правительство Севастополя в целях решения вопроса установления внешней границы города направило письмо российскому главе Крыма о необходимости создания совместной комиссии по вопросам границы, а 17 мая 2016 года был передан предварительный вариант прохождения границы.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».