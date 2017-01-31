Квебек: подозреваемому в нападении на мечеть предъявлено обвинение

Прокуратура Канады предъявила обвинение в шести убийствах и пяти покушениях на убийство 27-летнему жителю провинции Квебек Александру Биссонету по делу о нападении на мечеть 29 января.

Ранее канадские СМИ распространили информацию о том, что Биссонет был известен в соцсетях и университете, где учился, как сторонник правых взглядов.

Власти Канады квалифицировали нападение на мечеть в городе Квебеке как теракт.

Главный подозреваемый Александр Биссонет был арестован. Также сообщалось о задержании выходца из Марокко Мохаммеда Хадира. Позже стало известно, что он проходит по этому делу как свидетель.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, выступая накануне в Палате общин в Оттаве, выразил поддержку мусульманам, которые живут в стране.