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Новости

Квебек: подозреваемому в нападении на мечеть предъявлено обвинение

Канадская полиция на месте стрельбы, Квебек, 29 января 2017 года

Канадская полиция на месте стрельбы, Квебек, 29 января 2017 года

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Прокуратура Канады предъявила обвинение в шести убийствах и пяти покушениях на убийство 27-летнему жителю провинции Квебек Александру Биссонету по делу о нападении на мечеть 29 января.

Ранее канадские СМИ распространили информацию о том, что Биссонет был известен в соцсетях и университете, где учился, как сторонник правых взглядов.

Власти Канады квалифицировали нападение на мечеть в городе Квебеке как теракт.

Главный подозреваемый Александр Биссонет был арестован. Также сообщалось о задержании выходца из Марокко Мохаммеда Хадира. Позже стало известно, что он проходит по этому делу как свидетель.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, выступая накануне в Палате общин в Оттаве, выразил поддержку мусульманам, которые живут в стране.

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