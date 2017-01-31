В Крыму во вторник ожидается до 13 градусов мороза, ночью туман, днем снег. Об этом сообщают в Крымском гидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, во вторник на полуострове температура воздуха ночью 8-13, днем 1-6 градусов мороза. Ветер северо-восточный 7-12, местами до 17 метров в секунду.

Главное управление МЧС по Крыму объявило штормовое предупреждение по Южному берегу Крыма.

27 января в Ялте сильный снегопад привел к пробкам и ДТП на автодорогах. На протяжении суток 13 единиц техники выехало на дороги расчищать снег.

В российском МЧС Крыма водителям напомнили о необходимости соблюдать дистанцию и не совершать обгонов и резких маневров, перекрестки проезжать максимально осторожно, перед поворотом обязательно снижать скорость и убедится в отсутствии пешеходов.