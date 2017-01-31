Голосование за кандидатуру Тиллерсона на пост госсекретаря США состоится на этой неделе

Американские сенаторы до 30 часов ограничили время на обсуждение выдвинутой президентом Дональдом Трампом кандидатуры на пост госсекретаря США. Это означает, что голосование за утверждение Рекса Тиллерсона на должности состоится 31 января или 1 февраля.

Лидер демократического меньшинства Чак Шумер настаивал на отложении голосования. Демократы считают, что Тиллерсон должен ответить за решение президента Трампа о запрете сроком на 90 дней на въезд в США выходцам из семи преимущественно мусульманских стран Ближнего Востока и Африки.

Трамп настаивает, что такие меры будут защищать страну от атак со стороны «иностранных террористов».

В центре внимания дебатов в Сенате также будет вопрос о том, планирует ли администрация Трампа отменить санкции США против России.

Ранее кандидат избранного президента США Дональда Трампа на должность госсекретаря Рекс Тиллерсон на слушании в комитете по иностранным делам Сената заявил, что Соединенные Штаты должны были более решительно реагировать на аннексию Россией Крыма, в частности, предоставлением Украине немедленной военной помощи, чтобы отвлечь дальнейшую российскую агрессию в Украине.