Режиссер «Матильды» пообещал ответить на обвинения Поклонской в юридической форме

Режиссер фильма «Матильда» Алексей Учитель пообещал депутату Госдумы России и экс-прокурору аннексированного Крыма Наталье Поклонской ответить в юридической форме на ее претензии к фильму, сообщает ТАСС.

«Выпад и обвинения депутата Поклонской происходят уже второй раз, и текст абсолютно одинаковый. Депутат Поклонская все-таки юрист, и теперь мы решили, что я не буду вступать в полемику... Через пару дней будет ответ в юридической форме. В какой – вы узнаете буквально на днях», – сказал режиссер.

Депутат Госдумы России и экс-прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская не согласна с итогами проверки прокуратуры Санкт-Петербурга трейлера фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда» и просит Генеральную прокуратуру России проверить сценарий и финансирование фильма.

По словам экс-прокурора Крыма, запрос о проверке был также направлен в министерство культуры России.

В ноябре сообщалось, что Наталья Поклонская попросила проверить фильм российского режиссера Алексея Учителя «Матильда» на предмет «оскорбления чувств православных».