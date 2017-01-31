Депутат: премию главе администрации Симферополя утверждали два человека

Решение о премировании главы подконтрольной России администрации Симферополя Геннадия Бахарева по итогам января было утверждено всего двумя депутатскими голосами. Об этом заявил Крым.Реалии член постоянного комитета Симферопольского горсовета по вопросам депутатской деятельности Степан Кискин, который тоже принимал участие в голосовании.

По его словам, на заседании постоянного комитета горсовета во время принятия указанного решения присутствовали трое из пяти его членов. Кроме самого Кискина это были глава комитета Валерий Ильичев («Единая Россия») и Василий Курзяба (ЛДПР). При этом Кискин проголосовал против такого решения, поскольку считает, что Бахарев премию не заслужил.

«Мне непонятно, как могли принять решение в присутствии трех депутатов из пяти, из которых за были только два? А они проголосовали и дают премию человеку. Это что такое?! Такие вопросы должны решаться на сессии в присутствии журналистов, а не двумя депутатскими голосами», – заявил депутат Крым.Реалии.

Глава комитета по вопросам депутатской деятельности Валерий Ильичев, в свою очередь, говорить на эту тему отказался.

«Я по телефону на такие вопросы отвечать не уполномочен как глава постоянного комитета. Говорить я об этом не буду», – сказал он.

Сам Геннадий Бахарев считает, что если депутаты решили премировать его по итогам января, то они имели на это право по закону.

«Некорректно самого себя оценивать, но если депутаты приняли такое решение, то они уполномочены на это. Естественно, есть люди, которые считают по-другому. Но хочу сказать, что ежемесячная премия остается на том же уровне, на каком всегда была и она такая же, как у всех моих работников. Поэтому не знаю, что здесь обсуждать. Если пересчитать в абсолютных денежных единицах, то это не более 20 тысяч рублей, чтобы было понятно. Это не сотни тысяч и не полмиллиона, как получали некоторые чиновники», – пояснил он Крым.Реалии.

В конце января постоянный комитет Симферопольского горсовета по вопросам депутатской деятельности принял решение выплатить Геннадию Бахареву по итогам января премию в размере 75% от оклада.