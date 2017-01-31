В Керчи частично отсутствует электричество – СМИ

Во вторник, 31 января, в некоторых жилых домах и районах Керчи отсутствует электричество, сообщат керченские СМИ.

Как сообщили по горячей линии «Крымэнерго» в диспетчерском центре, причиной отсутствия электричества стало резке похолодание и повышение нагрузки на линиях электросетей.

«В связи с резким похолоданием и повышением нагрузки на линиях электросетей и трансформаторных подстанциях происходят поломки, что и служит причиной отключения жилых домов и районов города. Оборудование изношено за время прошлогоднего блэкаута и не выдерживает таких нагрузок. То тут, то там что-то ломается, поэтому мы не можем предоставить никакого графика отключений. Специалисты трудятся над устранением неполадок. Нужно потерпеть еще пару дней, пока не потеплеет. Надеемся, тогда ситуация стабилизируется», – сообщили в диспетчерском центре.

3 января 2017 года подконтрольный Кремлю министр топлива и энергетики Крыма Светлана Бородулина заявила, что генерирующие мощности «КрымТЭЦ» будут реконструированы и увеличены с нынешних 160 МВт до 400 МВт.

27 декабря 2016 года в Крыму заявили о завершении работы по присоединению газотранспортной системы полуострова к соседней России, крымская система закольцевалась с российской.

Строительство магистрального газопровода Кубань-Крым было завершено раньше планируемого срока. Общая протяженность сухопутной части газопровода диаметром 720 миллиметров составляет 341 км, из них 16 км проложены по дну Керченского пролива. Газопровод в состоянии обеспечить прокачку 2,1 млрд кубометров газа, а при повышении давления – до 4 млрд кубометров ежегодно. Магистраль сможет полностью обеспечить потребности полуострова в природном газе и выполнить программу газификации населенных пунктов.