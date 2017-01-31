Постоянный совет ОБСЕ 31 января проведет заседание по Авдеевке – миссия Украины

Постоянный совет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 31 января соберется на заседание, посвященное ситуации в Авдеевке Донецкой области, сообщает представительство Украины при ОБСЕ.

Ранее постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук обратился с письмом к председателю Постоянного совета ОБСЕ Клеменса Коя из-за обострения ситуации в Авдеевке и призвал созвать заседание совета для обсуждения этого вопроса.

30 января в Авдеевке, что в последние дни находится под сильными обстрелами совместных российско-сепаратистских сил, сообщили об обесточивании Авдеевского коксохимического завода, в результате чего город остался без электричества, имеет сложности с тепло- и водоснабжением.

Сложная гуманитарная ситуация и в оккупированной Ясиноватой, напротив Авдеевки по ту сторону линии фронта. Из-за боевых действий на оккупированных территориях тоже погибают или получают ранения мирные жители.

Ожесточенные бои неподалеку Авдеевки, которая находится у линии контакта, вспыхнули рано утром 29 января. Погибли восемь украинских военных, более 20 были ранены. Кроме этого, ранены пятеро гражданских.

Стороны обвинили друг друга в причинении этих боев. После этого боевики группировки «ДНР», признанной в Украине террористической, начали обстреливать и сам город. С тех пор обстрелы города практически не прекращаются уже третий день.

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил о возможной эвакуации жителей Авдеевки.