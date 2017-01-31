Россия: судебные приставы вывезли Навального из офиса его фонда

В России судебные приставы вывезли оппозиционера Алексея Навального из офиса Фонда борьбы с коррупцией, куда они появились утром 31 января. Оппозиционер написал в своем Twitter, что направляется в московское управление службы судебных приставов.

Ранее пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш сообщила, что сотрудники правоохранительных органов намерены забрать Навального для доставки на заседание суда в российский Киров, хотя у него есть билеты туда на 1 февраля.

Алексей Навальный и бизнесмен Петр Офицеров проходят как подозреваемые по делу «Кировлес». Ранее судья удовлетворил ходатайство стороны обвинения о их принудительном приводе на заседание суда в Кирове. Накануне стало известно, что Офицеров госпитализирован, а Навальный сообщил, что бизнесмена выписали из больницы после того, как туда пришла проверка.

В 2013 году Навальный и Офицеров были приговорены к условным срокам. По версии обвинения, они организовали хищение десяти тысяч кубометров леса, что нанесло ущерб бюджету Кировской области в размере 16 миллионов рублей. Европейский суд по правам человека признал приговор неправосудным. После его отмены в ноябре 2016 года Верховный суд России направил дело «Кировлес» на новое рассмотрение.