В ПАСЕ ничего не знают о «делах крымских диверсантов» – брат Панова

Делегаты ПАСЕ ничего не знают о делах так называемых крымских диверсантов. Об этом 31 января на пресс-конференции в Киеве заявил брат задержанного украинца Евгения Панова Игорь Котелянец, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

«На зимней сессии в ПАСЕ мы совместно с Крымкой правозащитной группой организовывали мероприятие, на котором рассказывали европейским делегатам и их представителям о крымских политзаключенных. Там слышали об историях Сенцова и Кольченко, а вот об историях так называемых крымских диверсантов не знают абсолютно ничего», – заявил Котелянец.

По его словам, делегатам рассказали, что в Крыму российские спецслужбы задержали нескольких граждан Украины, которых подозревают в планировании диверсий на полуострове. Он добавил, что всех задержанных пытали и заставляли признаться в том, чего они не делали.

«В общих чертах речь шла о нарушениях базовых прав человека в Крыму. Главное, чего ожидают делегаты от украинской стороны – это санкционный список. В этот список Украина должна включить людей, которые задерживают граждан Украины, пытают их и проводят различные незаконные действия. Мы получили поддержку ПАСЕ в вопросе введения персональных санкций в отношении этих людей. Сейчас проходит доукомплектование списка и скоро он будет представлен в украинском МИДе», – добавил Котелянец.

ФСБ России 10 августа 2016 года сообщила, что в ночь на 7 августа в Крыму задержали группу «украинских диверсантов», которые якобы готовили теракты на полуострове. Этому предшествовало трехдневные блокировки российскими пограничниками подконтрольных им крымских пунктов въезда и выезда на административной границе с оккупированным полуостровом. В числе задержанных: Евгений Панов, Андрей Захтей и Редван Сулейманов.

10 ноября 2016 года в ФСБ России заявили, что днем ранее в Севастополе задержали «членов диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины» – Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудку.

Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов до 2014 года работали военными экспертами в центре «Номос». Владимир Дудка – капитан 2-го ранга запаса, в прошлом – капитан корабля радиоэлектронной разведки.

В Службе безопасности Украины заявили, что задержанные в Крыму граждане Украины не являются ни сотрудниками, ни контактерами со стороны СБУ.