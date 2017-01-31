Прокуратура АРК расследует факт принудительного переселения из Крыма

Прокуратура Автономной Республики Крым начала досудебное расследование по факту принудительного переселения с территории полуострова гражданского населения и изменения демографической ситуации в Крыму.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры АРК, в ведомство поступило соответствующее обращение народного депутата Украины Мустафы Джемилева.

«По результатам рассмотрения обращения и анализа информации из других источников прокуратурой Автономной Республики Крым внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украина (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины)», – говорится в сообщении пресс-службы.

В украинской прокуратуре добавили, что в соответствии с нормами международного права деяния, по которым начато производство, признаются военными (и другими) преступлениями, и на них распространяется юрисдикция Международного уголовного суда.

30 января прокуратура Автономной Республики Крым сообщила, что начала досудебное расследование по факту задержания и проведения обысков жилья крымского адвоката Эмиля Курбединова.

Основаниями для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований Украины стали многочисленные публикации, обнародованные в сети Интернет по задержанию и проведению обысков жилья и других объектов владения адвоката Курбединова.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».