Мининформ Украины просит Фейсбук ввести механизм защиты от фейковых новостей

Министерство информационной политики обратилось к администрации Facebook о введении антифейковых механизмов в украинском сегменте социальной сети. Об этом сообщает пресс-служба Мининформа во вторник 31 января.

«Мы проанализировали Интернет-пространство, учитывая запросы пользователей, обратились к руководству социальной сети Facebook с просьбой разработать механизм борьбы с фейковыми новостями для украинцев по аналогии с другими странами. В свою очередь, МИП готово содействовать процессу по указаниям администрации сети», – отметил министр информационной политики Украины Юрий Стець.

По его словам, социальная сеть «Фейсбук» в Украине набирает все большую популярности среди пользователей, а также является источником информации и для многих СМИ. Поэтому украинцы, в свою очередь, имеют право получать точную и правдивую информацию в соцсети Facebook, считает украинский министр.

В министерстве напомнили, что недавно администрация Facebook анонсировала введение антифейковых механизмов в США и Германии. Там будут предоставлять пользователям возможность помечать новости как ненадежные для дальнейшего их рассмотрения специализированным агентством.