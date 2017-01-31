В Киеве прошла акция в поддержку крымского адвоката Курбединова

В Киеве 31 января прошла акция в поддержку крымского адвоката Эмиля Курбединова, а также остальных жителей полуострова, против которых направлены репрессии России. На мероприятии присутствовали представители украинской власти, Меджлиса крымскотатарского народа, различных украинских и международных организаций, активисты, волонтеры.

«Прошлый год был богатым на реакции международного сообщества, относительно событий, которые происходили в Крыму. Европарламент принял две резолюции... ООН сделала заявление, в котором Россию провозгласили страной агрессором. Но России все равно, что к ней обращаются и требуют чего-то. Она подавляет любое инакомыслие в Крыму. Теперь Россия взялась за адвокатов. Она хочет раздавить людей, которые должны защищать политузников», – сказал народный депутат Украины, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Координатор инициативы «Крым SOS» Тамила Ташева призвала защитить Курбединова не только как профессионального адвоката, но и как «человека, который живет своим делом».

«Эмиль Курбединов и его адвокатская группа – это те люди, с которыми правозащитные организации тесно сотрудничают. И это не потому, что они известные адвокаты. Они являются теми людьми, которые взяли на себя ответственность в защите по уголовным делам. Мы должны их защитить не только как профессионального адвоката, но и как человека, который живет своим делом», – сказала Ташева.

Организаторы акции также провели перформанс, в котором наглядно показали действия российских властей и силовиков, происходившие после 26 февраля 2014 года в Крыму.

Адвокат Эмиль Курбединов был задержан в Бахчисарае 26 января, когда ехал на обыск к активисту Сейрану Салиеву для оказания юридической помощи. В этот же день Железнодорожный районный суд Симферополя, подконтрольный России, признал его виновным в нарушении статьи 20.3 КоАП России (Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) и арестовал на 10 суток. Поводом для этого стало то, что в 2013 году Курбединов разместил «Вконтакте» перепост про митинг «Хизб ут-Тахрир» в Симферополе.

Курбединов является одним из ведущих крымских адвокатов, специализирующихся на политических делах. Он сам и его коллеги расценивают арест, как грубое препятствование его адвокатской деятельности.