В России оппозиционного политика Навального принудительно высылают в Киров

В России 31 января оппозиционного политика Алексея Навального доставили в управление службы судебных приставов, где он ждет принудительной отправки на суд в Киров.

При этом соратники Навального сообщили, что он и так купил билет до Кирова и собирался добровольно явиться на суд по делу «Кировлеса», по которому его обвиняют в хищении.

Ранее судья удовлетворил ходатайство обвинения о принудительном приводе на заседание суда в Кирове подозреваемых Алексея Навального и бизнесмена Петра Офицерова.

В ноябре 2016 года Верховный суд России отменил решение Ленинского суда Кирова, который приговорил Навального и Офицерова к условному сроку наказания по делу о хищении в компании «Кировлес». Дело отправили на пересмотр.

До этого Европейский суд по правам человека признал первый приговор неправосудным.