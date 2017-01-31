Киев отправил России ноту протеста из-за попыток церкви отнять часть объектов «Херсонеса»

Министерство иностранных дел Украины отправило ноту протеста в МИД России в связи с попытками Крымской и Симферопольской епархии отобрать часть заповедника «Херсонес Таврический» в аннексированном Крыму. Об этом сообщается 31 января на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

В сообщении пресс-службы МИДа Украины отмечается, что, находясь в списке всемирного наследия ЮНЕСКО, «древний город Херсонес Таврический и его хора требует особого режима защиты, предусмотренного положениями Конвенции ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года, стороной которой является Российская Федерация».

Накануне Московский патриархат в лице протоиерея Крымской и Симферопольской епархии Сергия Халюты выдвинул претензии на 24 объекта музея-заповедника «Херсонес Таврический». По словам директора «Херсонеса» Светланы Мельниковой, передача в пользование церкви объектов заповедника «нанесет ему большой вред».

Заповедник «Херсонес Таврический» вместе с его хорой на Гераклейском полуострове входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, однако с 2014 года мониторинг сохранности музея-заповедника со стороны организации не проводится, поскольку она не признает аннексию Крыма Россией.