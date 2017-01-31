Медведев рапортует об увеличении производства в оборонной сфере

В России, по итогам 2016 года, на 10 процентов выросли показатели производства в оборонно-промышленном комплексе (ОПК). Об этом рассказал 31 января глава российского правительства Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС.

«В целом, по предварительным итогам работы, мы ожидаем повышение темпов роста продукции более чем на 10 процентов по итогам 2016 года», – сказал Медведев, добавив, что считает этот результат «хорошим».

По словам Медведева, результаты выполнения оборонного заказа свидетельствуют о том, что Россия «находится на верном пути»

«Это касается и вооружений, и военной, и специальной техники», – подчеркнул российский премьер-министр. При этом Медведев назвал важным тот факт, что модернизация ОПК должна затронуть другие предприятия и отрасли.

Глава подконтрольного Кремлю правительства Крыма Сергей Аксенов 19 января заявил, что крымские промышленные предприятия в 2016 году выполнили работы по гособоронзаказу на сумму 21 млрд рублей.По его словам, еще 8,5 млрд рублей законтрактовано на нынешний год.