Радио Крым.Реалии. Бои за Авдеевку. Чем угрожает эскалация на Донбассе?

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии 31 января говорят об эскалации военного конфликта на востоке Украины в районе Авдеевки. Из-за чего обострилась ситуация на украинском фронте, какие цели преследуют подконтрольные Москве боевики группировки «ДНР» и может ли конфликт перейти на Крымский полуостров?

На эти вопросы ответят корреспондент «Донбасс.реалии» Борис Иванов, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко и украинский политолог Сергей Таран. Ведущий программы – Александр Голубов.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 по киевскому времени (в 9:35 и 19:30 в Крыму) на частоте 549 килогерц и на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать по адресу: crimea.reality@gmail.com.