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Власти Крыма планируют зачистить алуштинскую набережную от построек

Алушта, набережная, иллюстрационное фото

Алушта, набережная, иллюстрационное фото

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Подконтрольные Кремлю власти Крыма планируют запустить пилотный проект по сносу объектов в 100 метровой прибрежной зоне Алушты. Об этом сообщил российский заместитель председателя крымского правительства Виталий Нахлупин в рамках выездного совещания по исполнению бюджета Алушты в 2016 году.

По словам Нахлупина, пилотный проект по зачистке алуштинской набережной «позволит на примере Профессорского уголка показать алгоритм действий по наведению порядка в курортных городах Крыма».

Виталий Нахлупин утверждает, что российский глава Крыма Сергей Аксенов «убедил финансовые ведомства пропустить статью о выделении средств на прибрежные зоны», в результате, по его словам, в бюджете Крыма предусмотрено выделение средств на «приведение прибрежной зоны Алушты в надлежащий вид».

«На 2017 год выделен 1 млрд рублей, в рамках которого будут составлены проекты демонтажа стационарных и нестационарных объектов, непосредственно произведен снос, а также проектирование нового вида набережной. Разработана «дорожная карта» по реализации проекта», – сказал он.

Чиновник добавил, что строительство новой набережной начнется в 2018 году.

В конце января 2017 года подконтрольная Кремлю министр имущественных и земельных отношений Крыма Анна Анюхина заявила, что в результате инвентаризации на территории Крыма, было выявлено более трех тысяч самовольно построенных объектов строительства.

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