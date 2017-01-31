Российские активисты поддержали преследуемых крымских адвокатов

Участники инициативной группы «Стратегия-18», которые в российских городах Санкт-Петербурге и Москве проводят пикеты в защиту крымских татар, призывают адвокатское сообщество поддержать коллег, которые подвергаются давлению со стороны российских правоохранителей в Крыму.

Об этом Крым.Реалии рассказала представитель пресс-службы Санкт-Петербургского демократического движения «Солидарность» Ольга Смирнова.

Активистка уточнила, что среди группы активистов «Стратегия-18» есть юристы, которые уже выступали в защиту адвоката Николая Полозова, который подвергался репрессиям на Крымском полуострове.

«Обращаем внимание на проблемы адвокатов, возникшие в связи с защитой крымских татар, защитой граждан Украины. Адвокаты, смеющие идти против системы, используя свои профессиональные знания, навыки, оставаясь верными профессиональному долгу, вызывают чрезвычайное уважение. И замалчивание такого рода проблем выглядит некрасиво с этической точки зрения. Такой профессиональной солидарности не видно», – сказала Смирнова.

Она отметила, что инициативная группа «Стратегия-18» призывает проявить профессиональную солидарность и добавила, что преследование адвокатов – это «ноу-хау путинского режима»

«Даже при советской власти это делалось с точки зрения формальной законности намного изящнее», – добавила Смирнова.

Подробнее о деятельности «Стратегия-18» читайте в материале Крым.Реалии.

В подконтрольному Кремлю суде Симферополя 26 января адвокат Эмиль Курбединов был признан виновным в административном нарушении по статье 20.3 Кодекса об административных правонарушениях России (Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) и арестован на 10 суток. Ему вменяют размещение в Фейсбуке постов с символикой организаций ИГИЛ, Хизб ут-Тахрир и Фронт ан-Нусра за 2012-2013 года.

Накануне в Симферополе сотрудники ФСБ задержали и направили на допрос российского адвоката Николая Полозова, который защищает Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза. Сам Полозов оценивает свое задержание, как похищение.

В Киеве 31 января прошла акция в поддержку крымского адвоката Эмиля Курбединова, а также остальных жителей полуострова, против которых направлены репрессии России. На мероприятии присутствовали представители украинской власти, Меджлиса крымскотатарского народа, различных украинских и международных организаций, активисты, волонтеры.