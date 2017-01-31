Штаб: несмотря на просьбы о перемирии, обстрелы в Авдеевке продолжаются

В штабе АТО заявляют, что украинская сторона уже несколько раз просила о перемирии, однако обстрелы в Авдеевке продолжаются.

«Стреляли, и сейчас стреляют по Авдеевке. Уже не один раз просили перемирия», – сказал в комментарии Радiо Свобода представитель штаба Леонид Матюхин.

В Донецкой военно-гражданской администрации также сообщают, что по состоянию на 16:00 обстрелы Авдеевки со стороны пророссийских боевиков не прекращаются.

В администрации отмечают, что ремонтные бригады не смогли выйти на место разрыва линии электроснабжения.

Ранее руководитель Донецкой областной ОГА Павел Жебривский заявил, что, по предварительной информации, с 12:00 в Авдеевке может быть установлен режим тишины, после чего сразу начнутся работы по восстановлению энергоснабжения города.

Утром 29 января начались ожесточенные бои близ Авдеевки. Стороны конфликта обвиняют друг друга. Украинская сторона заявила, что боевики начали обстреливать и сам город. В результате обстрелов Авдеевки с воскресенья, по последним данным украинской стороны, погибли 6 военнослужащих, десятки ранены, также ранены 5 мирных жителей.

Сложная гуманитарная ситуация и в оккупированной Ясиноватой, напротив Авдеевки по ту сторону линии фронта. Из-за боевых действий на оккупированных территориях погибают или получают ранения мирные жители.

Боевики обвиняют украинских военных в обстрелах ряда населенных пунктов, в частности, по словам сепаратистов, в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны ВСУ 31 января погибла мирная жительница. Накануне вечером боевики сообщали, что ранения получили трое мирных жителя, проживающих на оккупированных территориях Донбасса.