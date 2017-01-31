Столтенберг: НАТО и США хотят диалога с Россией «с позиции силы»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 31 января, что альянс и новая администрация США согласились с необходимостью диалога с Россией «с позиции силы».

Как сообщил Столтенберг, в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом и министром обороны Джеймсом Маттисом стороны заявили, что «США остается преданным НАТО и трансатлантическом связи».

«Сообщение от новой администрации заключается в том, что они также хотят диалога с Россией, но с позиции силы», – добавил он.

Отношения между НАТО и Россией ухудшились до уровня, которого не было со времен холодной войны, на фоне незаконной аннексии Москвой Крыма в 2014 году, поддержки, которую Россия оказывает боевикам на востоке Украины, и участия России в сирийском конфликте.

Трамп, который вступил в должность президента США 20 января, ранее призвал к улучшению отношений с Россией, и вызвал обеспокоенность Европы своей критикой НАТО и одобрением планов Великобритании выйти из ЕС. Трамп назвал НАТО «устаревшим», но также сказал, что альянс по-прежнему является «очень важным».