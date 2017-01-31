Аксенов в суде признался в создании «самообороны» в 2014 году – Полозов

На очередном судебном заседании по делу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза 31 января допрошенный в качестве свидетеля российский глава Крыма Сергей Аксенов признался, что в 2014 году он являлся организатором «самообороны» на полуострове. Об этом рассказал адвокат Николай Полозов.

«Фактически в первой половине заседания Сергей Аксенов признался в том, что он являлся организатором «народного ополчения». Он признался, что это незарегистрированная военизированная организация. Аксенов говорил о том, что во время событий в Киеве (во время Революции достоинства – КР) погибли несколько крымских милиционеров, и это, по его мнению, является оправданием тем действиям, которые он совершал здесь», – заявил Полозов.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, комментируя заявление Полозова, Крым.Реалии сообщили, что «смогут сформировать официальную позицию после того, как узнают мнение прокурора Крыма (прокуратуры АР Крым Генеральной прокуратуры Украины – КР) по данному вопросу.

«Я думаю, будет очень быстрая реакция. Всех предателей мы пытаемся зацепить хотя бы заочно. Поэтому, скорее всего, этот человек (Сергей Аксенов – КР) тоже попадет в наш список», – заявила в комментарии Крым.Реалии пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Лариса Сарган.

​Утром 31 января на заседании по делу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза в подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма в качестве свидетеля выступил назначенный глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов.

По информации адвоката Николая Полозова, во время митинга возле Верховной Рады АР Крым 26 февраля 2014 года Аксенов фактически признал, что партия «Русское единство» готовилась к силовому противостоянию.

«Самооборона» Крыма появилась накануне оккупации полуострова и помогала российской аннексии. 11 июня 2014 года подконтрольный Кремлю крымский парламент узаконил эту организацию, приняв закон «О Народном ополчении – народной дружине республики Крым».

Власти Крыма безвозмездно передали «​самообороне»​ ряд зданий и помещений на полуострове.

Правозащитники не раз заявляли о причастности этого вооруженного формирования к ряду преступлений, большая часть из которых до сих пор в Крыму не раскрыта.