В суде Крыма 1 февраля рассмотрят апелляцию по делу Курбединова

В подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма 1 февраля рассмотрят апелляцию по делу адвоката Эмиля Курбединова, об этом в Фейсбуке 31 января сообщил крымский адвокат Джемиль Темишев.

По его словам, слушание состоится в 13.00 часов в Симферополе по ул. Павленко, 2.

Адвокат Эмиль Курбединов был задержан в Бахчисарае 26 января, когда ехал на обыск к активисту Сейрану Салиеву для оказания юридической помощи. В этот же день Железнодорожный районный суд Симферополя, подконтрольный России, признал его виновным в нарушении статьи 20.3 КоАП России (Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) и арестовал на 10 суток.

Поводом для этого стало то, что в 2013 году Курбединов разместил «Вконтакте» перепост про митинг «Хизб ут-Тахрир» в Симферополе.

Курбединов является одним из ведущих крымских адвокатов, специализирующихся на политических делах. Он сам и его коллеги расценивают арест, как грубое препятствование его адвокатской деятельности.