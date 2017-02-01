В магазинах Севастополя пройдут рейды по выявлению «Боярышника»

Подконтрольное Кремлю правительство Севастополя планирует провести внеплановую проверку в магазинах города по выявлению фактов незаконной продажи спиртосодержащей продукции. Такое решение было принято из-за массовых случаев отравлений, сообщила 31 января пресс-служба российского правительства Севастополя.

В пресс-службе добавили, что при проведении проверок будут обращать внимание на соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями введенного приостановления розничной торговли указанной продукции с содержанием этилового спирта более 28% объема готовой продукции.

25 января на официальном сайте Роспотребнадзора опубликовали сообщение, в котором сообщалось о продлении ограничения на розничную торговлю в аннексированном Крыму непищевой спиртосодержащей продукции, к которой относится лосьон «Боярышник».

В начале января 2017 года подконтрольный Кремлю Роспотребнадзор Крыма выявил в семи торговых точках полуострова 76,65 литра запрещенной к реализации спиртосодержащей продукции.

26 декабря 2016 года Роспотребнадзор ввел запрет на розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией. 30-дневный запрет вступил в силу после того, как в российском Иркутске от отравления косметическим средством «Боярышник» погибло 77 человек. Выяснилось, что все они пили концентрат для ванн «Боярышник», в котором вместо этилового спирта был смертоносный метиловый.