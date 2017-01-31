Порошенко поручил оказать помощь жителям Авдеевки

Президент Украины Петр Порошенко 31 января поручил председателям областных и Киевской городской государственным администрациям принять безотлагательные меры по оказанию гуманитарной помощи жителям Авдеевки

Как сообщает пресс-служба Администрации президента Украины, среди первоочередных мер – обеспечение теплой одеждой, дизтопливом, средствами обогрева, продуктами питания.

Кроме того, Порошенко поручил проработать вопрос об определении мест для временного размещения жителей Авдеевки, в случае возникновения необходимости их эвакуации из города.

В администрации украинского президента отмечают, что в результате обстрелов в Авдеевке прекращено электроснабжение, ограниченное теплоснабжения и водоснабжения.

По последним данным, обстрелы Авдеевки продолжаются.

31 января в Донецкой областной военно-гражданской администрации допускали возможность объявления эвакуации местных жителей из Авдеевки.

В штабе АТО заявляют, что украинская сторона уже несколько раз просила о перемирии, однако обстрелы в Авдеевке продолжаются.

Утром 29 января начались ожесточенные бои близ Авдеевки. Стороны конфликта обвиняют друг друга. Украинская сторона заявила, что боевики начали обстреливать и сам город. В результате обстрелов Авдеевки с воскресенья, по последним данным украинской стороны, погибли 6 военнослужащих, десятки ранены, также ранены 5 мирных жителей.

Сложная гуманитарная ситуация и в оккупированной Ясиноватой, напротив Авдеевки по ту сторону линии фронта. Из-за боевых действий на оккупированных территориях погибают или получают ранения мирные жители.

Боевики обвиняют украинских военных в обстрелах ряда населенных пунктов, в частности, по словам сепаратистов, в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны ВСУ 31 января погибла мирная жительница. Накануне вечером боевики сообщали, что ранения получили трое мирных жителя, проживающих на оккупированных территориях Донбасса.